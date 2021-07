A questo caldo infernale si deve porre rimedio, soprattutto se passi ore e ore alla scrivania seduto per lavoro. Il mini ventilatore di TedGem è perfetto perché con una spesa minima ti offre sollievo. In doppia promozione su Amazon lo paghi soli 9,09€, un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Mini ventilatore TedGem: costa poco ma è pazzesco

Con una dimensione pari a quella di un tablet, questo ventilatore è un portento. Occupa poco spazio sulla tua scrivania ma ti soffia addosso un'aria rinfrescante eccezionale. In colorazione blu arriva insieme al suo cavo di alimentazione per fornirti tutto ciò di cui hai bisogno.

Utilizzarlo è semplicissimo: ti basta collegarlo a una presa o direttamente al computer e regolare la velocità come più ti pare. La comoda rotellina ruota di 180° gradi così da offrirti il massimo della comodità. In più è ultra silenzioso e non emette quel solito ronzio.

Se poi non sei ancora convinto, sappi che lo puoi inclinare con un'angolazione di 20° per orientare l'aria in più direzioni.

In merito alla sua pulizia, non ti occorre alcun cacciavite visto che i pezzi sono ad incastro e si smontano facilmente. Passi le pale sotto l'acqua corrente e dici addio alla polvere in quattro e quattr'otto.

Cogli l'occasione al volo e acquista subito questo fantastico mini ventilatore di TedGem su Amazon a soli 9,09€. Non ti dimenticare di attivare il coupon del 30% così da risparmiare ancora qualche euro. Lo ricevi in sole 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard ecco un trucchetto: scegli le consegne nei punti di ritiro e le avrai gratuite.

