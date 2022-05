Mini ventilatore da STRAPAZZO: la soluzione al caldo in arrivo

Meglio arrivare preparati ai primi caldi della stagione e come farlo se non con un praticissimo mini ventilatore portatile che infili in borsa e quando più ti serve lo hai a portata di mano. Occupa poco spazio non funziona una meraviglia quindi, in determinate situazioni, si rivela proprio il toccasana di cui eri in cerca.

Ha un prezzo veramente accessibile a tutti dal momento che su Amazon lo trovi non solo in diverse colorazioni ma in vendita a soli €16,99 quindi pensaci bene.

Non ti preoccupare assolutamente delle spedizioni che sono sempre gratuite e veloci su tutto il territorio italiano se hai un abbonamento Prime attivo.

Mini ventilatore portatile: il tuo nuovo alleato con l’estate in arrivo

Piccolo ma utile in qualsiasi occasione, questo mini ventilatore portatile è letteralmente tascabile quindi sentiti libero di metterlo in borsa così come nello zaino o persino in tasca dal momento che non ti dà alcun fastidio.

Con il suo design richiudibile è semplicissimo da avere sempre dietro e in più non ha bisogno di alcuna pila dal momento che ha un’entrata USB che lo rende praticamente ricaricabile e utilizzabile allo sfinimento. Per farti capire quanto sia comodo, ti dico soltanto che puoi tenerlo sia in mano che appoggiarlo su una superficie dal momento che si mantiene automaticamente in posizione verticale senza l’aiuto di nient’altro.

Per quanto riguarda la sua autonomia ti faccio sapere che ha due velocità, una più veloce dell’altra e che in totale può raggiungere le 21 ore consecutive di utilizzo senza se e senza ma.

L’ultima caratteristica che è un po’ una chicca è che al suo interno è integrata persino una torcia in caso di emergenza.

Non aspettare neanche un secondo in più acquista subito il tuo mini ventilatore portatile su Amazon scegliendo il tuo colore preferito. Apri la pagina e spendi appena €16,99 per vivere tutta la tua estate in modo tranquillo e senza calore eccessivo. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.