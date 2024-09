Mini trapano con 61 accessori a soli 26,99€: offerta a tempo di Amazon

Lo chiamiamo mini trapano per sintetizzare le molteplici funzioni a cui si presta questo strumento versatile che oggi puoi acquistare in offerta a tempo su Amazon a soli 26,99 euro. Parliamo di un piccolo attrezzo che si adatta a diversi scopi, perfetto per piccoli lavoretti domestici e di precisione.

Mini trapano in offerta: cosa sa fare

Questo utensile rotante multifunzione è dotato di ben cinque velocità regolabili con un range che va dai 5000 fino ai 18000 giri al minuto, in modo da adattarsi a diverse esigenze che si tratti di incidere, molare, lucidare o perforare del materiale.

Con la luce LED integrata potrai illuminare facilmente i punti ciechi e le aree più buie permettendoti di lavorare in ogni situazione. La batteria al litio da 3,7V ricaricabile tramite USB-C ti darà un dispositivo che dura a lungo e soprattutto sempre pronto all’uso, grazie ad un tempo di ricarica ridotto.

Lungo 18 cm e pesante solo 140 grammi, questo mini trapano si impugna facilmente come una penna, permettendoti di lavorare a lungo senza affaticare le mani. Leggero, ma robusto, include 61 accessori per avere quello che ti serve per tagliare, fresare, lucidare o rimuovere la ruggine.

Uno strumento indispensabile per gli appassionati del fai-da-te e per chiunque ami lavorare ai dettagli. Acquistalo adesso a soli 26,99 euro.