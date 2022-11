Il mini termoventilatore De'Longhi è SPAZIALE ed ECONOMICO (-51%)

Ormai siamo arrivati a un punto che per risparmiare sulla bolletta bisogna inventarsi di tutto. Ed ecco perché ho pensato di segnalarti quest’offerta davvero spettacolare. Metti subito nel tuo carrello il mini termoventilatore De’Longhi a soli 31,97 euro, invece che 64,99 euro.

Con questo piccolo gadget potrai avere il caldo in ogni stanza che voi con il minimo ingombro. Lo porti dove ti pare con la pratica maniglia e ti godi il tepore nelle giornate più fredde. Invece di accendere i termosifoni e consumare un sacco di soldi portati dietro questo bellissimo mini termoventilatore, piazzalo sopra o sotto la tua scrivania per un risultato assicurato.

Un prezzo del genere durerà veramente pochissimo, quindi devi fare in fretta. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo mini termoventilatore De’Longhi a soli 31,97 euro. Se completi l’ordine oggi lo riceverai a casa tua in pochissimi giorni, con Amazon Prime.

Mini termoventilatore De’Longhi: piccolissimo e potente

Nonostante le sue piccole dimensioni (18 x 13,3 x 21,9 cm) ha una potenza incredibile di 350 W, riuscendo così a scaldare perfettamente una piccola stanza. Inoltre pesa solo 1,23 kg e grazie alla pratica maniglia lo puoi portare in giro ovunque tu vada, per avere sempre il caldo che ti serve.

Possiede una griglia orientabile in modo da poter direzionare il flusso d’aria dove desideri. È dotato poi di un termostato con cui potrai regolare il calore da 5° C fino a 28° C. Se viene accidentalmente buttato in terra si spegne automaticamente per garantire il massimo della sicurezza. Funziona in modo silenziosissimo e consuma poco.

Questa rappresenta davvero un’ottima soluzione, che peraltro oggi puoi avere con uno sconto del 51%. Le richieste su Amazon sono altissime, per cui le unità disponibili potrebbero esaurirsi da un momento all’altro. Perciò metti subito nel tuo carrello il mini termoventilatore De’Longhi a soli 31,97 euro, invece che 64,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.