Mini Stampante Termica a 19€ con il Coupon di Amazon

Approfitta subito del Coupon 50% su Amazon per acquistare la Mini Stampante Termica Fotografica Bluetooth a soli 19 euro, invece di 39,99 euro. A metà prezzo è un vero affare. Non dovrai mai comprare cartucce perché grazie alla tecnologia termica è sempre pronta per stampare fotografie pazzesche.

Un ottimo dispositivo per sorprendere i tuoi amici. Compatibile con Android, iOS, Windows e Mac, è subito pronta all’uso. Cosa stai aspettando? Approfittane subito. Tra l’altro, se sei cliente Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Mini Stampante Termica Bluetooth: stampa foto memorabili

Con questa Mini Stampante Termica Fotografica Bluetooth sei subito pronto a dar vita alle tue fotografie. Portala sempre con te grazie alle sue dimensioni extra compatte. Scatta una foto ricordo e stampala immediatamente grazie alla tecnologia Bluetooth per la connessione e alla tecnologia termica per la stampa.

Non dovrai comprare nessuna cartuccia, ma solo il rullino con carta fotografica una volta terminato. Grazie alla risoluzione a 200 dpi saprà soddisfare le tue esigenze di stampa. La batteria da 1000 mAh è perfetta per portarla sempre con te.

Acquistala subito a soli 19 euro, invece di 39,99 euro. Ricordati di attivare il Coupon 50% sulla pagina dell’articolo. Per visualizzarlo devi essere abbonato a Prime. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.