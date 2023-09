Mini stampante fotografica: una GENIALATA a soli 23€ (Amazon)

Se sei un appassionato di fotografia, un amante dei ricordi o semplicemente desideri catturare e condividere momenti speciali in modo creativo, allora dovresti dare un’occhiata a questa genialata: la mini stampante fotografica.

E la buona notizia è che puoi ottenerla su Amazon a soli 23 euro grazie a un coupon sconto esclusivo disponibile sulla pagina del prodotto.

Mini stampante fotografica in offerta: le caratteristiche

Questa mini stampante è tascabile, piccola e leggera, il che la rende perfetta da portare ovunque tu vada. Con una larghezza di carta di 57 mm, offre una risoluzione di 200 dpi per stampe fluide e chiare. Che tu sia in viaggio o a una festa con gli amici, questa stampante tascabile si adatta al tuo stile di vita.

La mini stampante supporta la connessione wireless Bluetooth tramite un’applicazione dedicata disponibile per smartphone Android e iOS. Questo significa che puoi stampare le tue foto in qualsiasi momento e ovunque tu sia. Inoltre, è possibile collegarla tramite USB, rendendola compatibile anche con dispositivi Windows.

Addio alle cartucce d’inchiostro costose: perché questa mini stampante utilizza la tecnologia di stampa termica avanzata, quindi non è necessario acquistare o sostituire cartucce d’inchiostro. La testina di stampa importata garantisce un’elevata qualità di stampa e una durata nel tempo.

La batteria al litio integrata da 1000 mAh garantisce che tu possa stampare fino a 4 rotoli di carta con una sola carica completa. Inoltre, puoi ricaricarla facilmente tramite una porta USB universale, rendendo il processo ancora più comodo.

Oltre che per le foto, la puoi usare per stampare immagini, ricevute, memo, note, etichette, adesivi e molto altro ancora. È un dispositivo versatile che si adatta alle tue esigenze di stampa quotidiane.

Se sei pronto a catturare i tuoi momenti preferiti e a condividerli in modo creativo, non perdere l’opportunità di acquistare questa mini stampante fotografica a soli 23 euro su Amazon. Con la sua portabilità, connettività versatile e capacità di stampa senza inchiostro, diventerà presto il tuo accessorio preferito per immortalare i tuoi ricordi in modo divertente e originale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.