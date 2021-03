Un’ottima mini soundbar Bluetooth da abbinare alla TV o al PC. Grazie ai super sconti Amazon del momento, puoi averla con il 70% di sconto: la paghi solo 16€ invece di 56,83€.

Mini soundbar in super sconto su Amazon

Un dispositivo perfetto da abbinare alla TV oppure al PC per migliorare istantaneamente la qualità dell’audio. Bella esteticamente, non manca una batteria integrata che rappresenta un enorme vantaggio: potrai portare in giro il tuo dispositivo e – grazie al Bluetooth – puoi collegarlo ad esempio allo smartphone. In questo modo, potrai riprodurre la tua musica preferita ovunque, senza il vincolo dei cavi.

Un prodotto decisamente interessante, che adesso porti a casa a prezzo piccolissimo. Per avere subito la tua mini soundbar in super sconto su Amazon, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo, mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “WPAGA8OM”. Il prezzo finale sarà di circa 16€.

Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

