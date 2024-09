Mini smerigliatrice angolare Bosch in super offerta su Amazon (-34%)

Un mini smerigliatrice angolare del marchio Bosch in offerta a meno di 40 euro. È questo uno degli sconti più interessanti del giorno che puoi trovare oggi su Amazon: la UniversalGrind 7-125 è tua a soli 39,99 euro invece di 60,99, in una speciale edizione realizzata in esclusiva proprio per Amazon.

Mini smerigliatrice angolare Bosch in offerta: cosa devi sapere

La mini smerigliatrice Bosch UniversalGrind 7-125 è pensata per te che cerchi versatilità e potenza in un solo strumento, ideale per affrontare anche i progetti più grandi e complessi. Grazie al suo design ergonomico, l’impugnatura snella ti garantisce un uso confortevole, permettendoti di lavorare a lungo senza affaticarti. Un aspetto che, unito alla protezione a regolazione rapida, ti consente di cambiare posizione senza bisogno di attrezzi.

L’utensile è dotato di un potente motore da 750W, ideale per essere sfruttato su una vasta serie di applicazioni, tra cui smerigliatura, taglio, spazzolatura e levigatura: pensato quindi per lavorare facilmente su metallo, pietra o legno in modo estremamente semplice.

L’edizione speciale per Amazon iene fornita con tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare: due dischi per tagli rettilinei, un disco di smerigliatura, l’impugnatura base, la protezione e il convertitore protezione, tutto confezionato in una scatola di cartone. Il prezzo è di 39,99 euro: da non perdere.