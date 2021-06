Se siete amanti dello sport, del cinema o dei videogiochi, non potete perdervi l’offerta che propone oggi Amazon. Si tratta di un proiettore che vi permetterà di godere dei vostri contenuti preferiti, su uno schermo gigante, ad un prezzo veramente eccezionale. Stiamo parlando del videoproiettore Yaber HD che solo per oggi, in un'offerta lampo di Amazon, passa a 79,99 euro invece dei consueti 99,99 euro.

Videoproiettore Yaber HD: caratteristiche tecniche

Il videoproiettore in questione è un dispositivo piuttosto interessante dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo. Arriva fino a 6000 lumen ed è in grado di proiettare un’immagine in Full HD nativo anche se la risoluzione reale è a 720p. Lo schermo può arrivare a ben 200 pollici con un contrasto dinamico di 6000:1. Importante è la funzione di correzione trapezoidale che permette di posizionare il proiettore anche lateralmente allo schermo.

Dal punto di vista della connettività non manca davvero nulla. Il mini proiettore YABER supporta la connessione cablata e WiFi sia per il sistema iOS che Android, la funzione mirroring non necessita nessun adattatore, diversamente dalla connessione cablata che per collegarsi a vari dispositivi a volte necessitano diversi adattatori, e potete visualizzare direttamente dallo schermo dello smartphone compatibile con AirPlay , MiraCast, DLNA sul proiettore tramite mirroring.

Il mini proiettore V2 Supporta il suono DoLbY con il sistema audio SRS offre un'ottima esperienza di percezione uditiva. Molto interessante infine la garanzia. Il produttore infatti fornisce un supporto tecnico a vita che garantisce un funzionamento corretto del proiettore, nel caso in cui dovessimo riscontrare problemi hardware o software. Non fatevi scappare, quindi, questa promozione lampo per acquistare il fantastico proiettore della Yaber a soli 79,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home