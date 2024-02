Mini proiettore PORTATILE: supporto al 1080p e visione come al CINEMA

Puoi avere il cinema direttamente a casa e senza dover impazzire per capire come fare. Cosa ti serve? Una parete libera e un mini proiettore portatile come questo qui che ho scovato su Amazon. Piccolo, semplice da utilizzare e ovviamente con tutto al posto giusto.

Quando ne hai voglia lo tiri fuori e ti godi film e serie TV nel migliore dei modi. Ti dico che hai anche l’opportunità di farlo tuo a prezzo irrisorio. Apri Amazon, spunta il coupon e risparmia 30€ con un colpo solo. Completi l’acquisto a soli 39,99€, un’occasione.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Mini proiettore portatile semplice da usare: tuo per sempre

Il proiettore portatile è uno di quei prodotti che intriga molto e molti, tuttavia capita che non venga acquistato perché si ha paura di non saperlo usare. Con questo modello? Il timore passa in un attimo dal momento che è semplicissimo da utilizzare.

Piccolo di dimensioni, ha comunque tutto quello che ti occorre. Se hai ricordi un po’ horror di immagini sbiadite a scuola, con questo modello non corri il rischio. È supportata la risoluzione 1080p ossia la Full HD ed è anche limpido e con colori vividi per farti gustare film e serie tv come al cinema.

La connessione con gli altri dispositivi è intuitiva e veloce con le porte HDMI e USB. Ti do altre due informazioni veloci ossia che la dimensione massima di proiezione è di 120 pollici e che il sistema è totalmente silenzioso per non darti alcun fastidio.

Collegati al volo su Amazon dove con un click spunti il coupon e porti a casa il tuo mini proiettore portatile a soli 39,90€.

