Mini proiettore portatile a PREZZO SGRETOLATO (39€)

Sei un amante del cinema e ti piace vedere film e serie TV? Non vedi l’ora che inizi il campionato per guardare la tua squadra preferita? Allora non perdere questa offerta e guarda tutto sul grande schermo senza muoverti da casa. Va subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini proiettore portatile Hahoco a soli 39,99 euro, invece che 79,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, oggi se fai presto risparmi ben 40 euro grazie al ribasso del 13%, più un ulteriore sconto con il coupon. Una promozione da non farsi scappare.

Mini proiettore portatile a prezzo shock

Ovviamente il prezzo è quello che più risalta di questa offerta ma posso assicurarti che non è tutto fumo negli occhi. Questo videoproiettore ha un contrasto eccezionale e regala colori vividi e immagini molto reali. Potrai goderti i tuoi contenuti video in FHD in uno schermo fino a 176 pollici. Grazie alla pratica rotella puoi modificare come preferisci la grandezza.

Il suo design minimal, leggero e compatto lo rende il compagno perfetto per ogni serata con gli amici. Infatti potrai anche collegarci una consolle come PS4, PS5 o Xbox. Supporta anche dispositivi come Chromecast, Firestick e TV box. Possiede degli altoparlanti incorporati e ha 2 ingressi HDMI, 1 USB, uno slot per miscroSD e uno per microfono e cuffie.

Un affare assoluto dunque che però scadrà entro poco. Per cui se non vuoi rischiare di perderlo vai subito su Amazon e acquista il tuo mini proiettore portatile Hahoco a soli 39,99 euro, invece che 79,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.