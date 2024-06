Mini proiettore FHD 1080p: trasforma ogni parete in un CINEMA con 32€

Oggi ti segnalo una offerta al limite della follia ma devi essere velocissimo perché sicuramente scadrà presto. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo mini proiettore a soli 32,94 euro, invece che 59,99 euro.

Già il prezzo di listino non era altissimo ma con questo sconto del 45% è da prendere a occhi chiusi. Potrai proiettare le immagini su tutto quello che vuoi e goderti l‘effetto cinema in qualsiasi momento. Grazie al suo design compatto te lo puoi portare anche a casa dagli amici per guardare le partite degli europei.

Mini proiettore a pochissimo per effetto cinema WoW

Con un prezzo molto basso ti porti a casa questo mini proiettore che ha una risoluzione FHD da 1080 p con un rapporto 16:9 e un contrasto molto elevato. Il risultato saranno immagini dai colori vividi e intensi, senza sfocature e sempre perfette. Potrai ingrandire o rimpiccolire la proiezione come desideri, da un minimo di 25 pollici a un massimo di 152 pollici.

Ha un peso di soli 300 grammi circa e quindi te lo puoi tranquillamente mettere all’interno di uno zainetto per averlo sempre con te. Puoi proiettare le immagini dove vuoi, anche all’aperto. Possiede un ingresso HDMI, uno USB, uno AV, uno slot per scheda microSD e uno per uscita audio.

Una vera bomba a un prezzo bassissimo. Dunque non aspettare troppo o rischi che finisca tutto. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo mini proiettore a soli 32,94 euro, invece che 59,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.