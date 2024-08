Mini proiettore 4K, prezzaccio clamoroso: su Amazon a meno di 76€

Oggi Amazon propone un’offerta strepitosa su un mini proiettore 4K di ottimo livello. Tantissime funzionalità avanzate, ma ad un prezzo ultra-competitivo. Con l’offerta attualmente in corso, lo paghi appena 75,99€. Questa soluzione portatile e versatile porta il grande cinema ovunque ti trovi.

Con il suo design rotabile a 180°, puoi proiettare le immagini anche sul soffitto: un’ottima soluzione per guardare i tuoi film preferiti anche quando sei steso a letto, oppure per rendere le tue feste a casa ancora più magiche. Il proiettore può immaginare le immagini su schermi di dimensioni comprese trai 40 e 200 pollici.

In termini di connettività, il proiettore è dotato di Wi-Fi 6 dual band (5G + 2.4G). Inoltre, supporta Airplay e Miracast, rendendo facile la connessione e la condivisione dello schermo con dispositivi iOS e Android.

Per quanto riguarda la qualità audio, il proiettore include altoparlanti stereo integrati da 5W con sistema HiFi, che offrono un suono chiaro e potente, sufficiente per un’esperienza di home theater senza la necessità di altoparlanti esterni. Tuttavia, grazie alla connettività Bluetooth 5.0, è possibile collegare facilmente altoparlanti o altre apparecchiature audio per un’esperienza sonora ancora più immersiva.

Dal punto di vista delle prestazioni visive, il proiettore supporta una risoluzione 4K e offre una risoluzione nativa di 720p, con supporto per il 1080p. La luminosità di 200 ANSI lumen e un contrasto di 10.000:1 assicurano immagini vivide e dettagliate, anche in ambienti con luce moderata. Tutto questo ad un prezzo ridicolo: non perdere questa offerta esclusiva, rimane ancora pochissimo tempo!