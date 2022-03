Mini powerbank SENZA FILI: il massimo della comodità su iPhone

Puoi finalmente dire addio all'utilizzo di cavi e cavetti vari per ricaricare il tuo iPhone, soprattutto quando sei fuori casa ed hai bisogno di una marcia in più per arrivare alla fine della giornata. Grazie a questo mini powerbank hai tutto sotto mano e soprattutto a portata di tasca.

Semplicissimo da utilizzare, con il coupon che spunti in un solo click su Amazon, te lo porti a casa con soli 19€ e qualche centesimo.

Con tanto di spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia, i servizi Prime te lo fanno arrivare a casa in uno o due giorni senza doverti preoccupare di nient'altro.

Mini powerbank senza se e senza ma: il massimo che potresti volere al tuo fianco

Piccolo, semplice eppure fa il suo dovere al 101%. Perché non amare questo powerbank? Questa è una domanda che ti devi porre tu. Grazie al suo connettore Lightning preinstallato, abbinarlo ai tuoi prodotti Apple è un secondo. Finalmente un sistema che non ti mette cavi tra le mani e, soprattutto, ti regala una comodità elevata.

Conta che per una ricarica di emergenza è proprio quello che stavi cercando: con 5000 mAh di capacità riesce a ripristinare il tuo smartphone al 100% riuscendo a farti stare fuori letteralmente il doppio delle ore senza doverti preoccupare.

Ovviamente sono presenti dei LED così da farti sapere sempre per filo e per segno quanta energia è rimasta al suo interno.

Faresti bene a non aspettare altro tempo e a collegarti subito sulla pagina Amazon per rendere questo mini powerbank tuo con il potere di un click: spunta il coupon così lo paghi appena 19,95€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.