Mini powerbank, più piccolo dello smartphone ma che ENERGIA (16€)

Un mini powerbank che sa il fatto suo, piccolo di certo ma senza limiti. Da mettere in tasca è l’ABC quindi se stavi cercando un prodotto del genere, non te lo perdere per nessun motivo.

Ora che è in promo su Amazon risparmi persino qualcosa, spunta il coupon subito e portalo a casa con 16€. Non sai mai quando ti potrà tornare utile, ma in caso lo avrai già a portata di mano.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Mini powerbank: come dirgli di no a questo portento

Un mini powerbank irresistibile. Ha tutto ciò che stavi cercando iniziando dal suo design minimal ma comodissimo. Infatti pesa pochissimo e da tenere nella tasca è un attimo. Ad esempio se viaggi o starai tante ore fuori casa, è un prodottino da avere sotto tutti i punti di vista.

Con 10000mAh di energia, ricarichi smartphone ma non solo, anche wearable, smartwatch e prodotti tech vari. Conta che in linea di massima hai 2 ricariche consecutive assicurate su pressoché tutti i modelli, su iPhone e alcuni Samsung anche qualcosa in più.

Laddove è supportata la ricarica rapida c’è e funziona bene. Ha una uscita e 2 entrate per ricaricarlo come vuoi. Cos’altro dirti se non che è compatibile con tutti i marchi in vendita?

Un acquisto certo quindi non aspettare un secondo in più, collegati ora su Amazon e acquista immediatamente il tuo mini powerbank con un solo click. Mi raccomando spunta il coupon per pagarlo appena 16€, un prezzo totalmente competitivo. Le spedizioni, come ti dicevo, con Prime attivo sul tuo account sono gratuite e veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.