Mini PC velocissimo a 109 euro: è possibile con le offerte Amazon

Se stai cercando un Mini PC compatto, veloce e facile da portare con te ma anche per creare una postazione minimal puoi approfittare delle offerte Amazon di Natale. Il BMAX con Windows 10, processore Intel Celeron, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna ti costa soltanto 109,99 euro con disponibilità immediata e spedizione Prime che ti permette di riceverlo a casa entro 48 ore.

Mini PC in offerta su Amazon: velocità e convenienza a basso prezzo

Questo Mini PC è dotato di processore Intel Celeron 3060 pensato per adattarsi in modo rapido ed efficiente al tuo lavoro, garantirti prestazioni stabili e più veloci. Ha una frequenza di funzionamento di base di 1.6GHz fino ad un massimo di 2.48GHz, affiancato da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna espandibile tramite microSD o SSD.

Il suo punto di forza sono ovviamente le dimensioni per misure pari a 120 x 120 x 32 mm e un peso di soli 240 grammi. L’interno è costruito con un design intelligente della ventola che aumenta l’efficienza di dissipazione del calore creando un ambiente di lavoro più fresco e silenzioso.

Ampia la dotazione di porte con USB 3.0, USB 2.0, HDMI, Ethernet, jack per le cuffie, oltre a connettività WiFi e Bluetooth con tecnologie di ultima generazione. Il prezzo in offerta è di 109,99 euro, con spedizione Prime e consegna immediata. Approfittane per un piccolo regalo di Natale.

