Mini PC tascabile a SOLI 149€, con SSD da 256GB e 8GB di RAM (Amazon)

La forza di un mini PC tascabile sta proprio nel suo design minimal e compatto che ti permette di averlo sempre con te, avendo comunque un ottimo scomparto hardware. E questo che ti segnalo oggi lo puoi avere a una cifra davvero molto conveniente. Se vai adesso su Amazon lo puoi mettere nel tuo carrello a soli 149 euro, invece che 199 euro.

Dunque ora c’è uno sconto del 25% che ti fa risparmiare ben 50 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Una promozione da non perdere per nessun motivo.

Mini PC tascabile che però è una potenza

Le dimensioni esigue non lo rendono meno potente o efficiente. C’è esattamente tutto quello che troveresti in un computer fisso o portatile ma in meno spazio. Infatti monta un potente processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione con basso consumo energetico e prestazioni elevate.

A supporto troviamo 8 GB di RAM DDR4 e un SSD SATA con fattore di forma 2,5 pollici da 256 GB, veloce e capiente. Puoi esprimerti al meglio nel tuo lavoro grazie alla possibilità ad esempio di collegare 2 schermi con la scheda grafica Intel UHD che possiede due uscite HDMI. Inoltre è dotato della scheda di rete WiFi a doppia banda e della connettività Bluetooth.

Insomma un vero portento che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Solo che devi fare alla svelta perché a questa cifra appunto lo vorranno tutti. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo mini PC tascabile a soli 149 euro, invece che 199 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.