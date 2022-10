Mini PC Stick: computer che sta in una tasca con COUPON da 20€

Avresti mai pensato di poter tenere un computer in tasca? Ok che sia portatile, ma fino a questo punto è possibile? Ebbene sì, e tra l’alto oggi puoi averlo in offerta pagando 20 euro in meno. Cogli al volo questa opportunità di Amazon e metti nel tuo carrello il Mini PC Stick NiPoGi a soli 149,99 euro.

Un dispositivo che sembra una chiavetta USB o un caricatore portatile ma che in realtà è un vero e proprio computer. Ha una semplicità d’installazione disarmante. Dovrai solo inserirlo in una porta HDMI di una TV o di un monitor e il gioco è fatto. In men che non si dica vedrai sullo schermo il desktop del PC.

Non perdere questa occasione, corri subito su Amazon per accaparrarti il fantastico Mini PC Stick NiPoGi a soli 149,99 euro. Se ordini oggi potrai riceverlo comodamente a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, con Amazon Prime.

Mini PC Stick NiPoGi: un computer sempre con te

Questo Mini PC pesa solo 150 grammi eppure ha in se la potenza di un vero e proprio computer. Monta il processore Intel Celeron j4125 con una frequenza massima di 2,7GHz e la scheda video Intel UHD Graphics 600. Ovvio non siamo di fronte a un PC da gaming ma certamente è in grado di soddisfare la maggior parte delle tue esigenze.

Adatto per guardare contenuti video, anche in alta definizione, o per lavorare su documenti e navigare su internet. La cosa straordinaria è certamente la semplicità di utilizzo unita alla praticità di trasporto. Avrai sempre con te, anche in una tasca, un PC dalle buone prestazioni. Inoltre è dotato di tecnologia Bluetooth per essere collegato a tutti i device.

NiPoGi ha due porte USB 3.0 e una porta Ethernet. In questo modo potrai collegare una tastiera e un mouse o una PenDrive. Ha già preinstallato Windows 10 Pro, per cui non servirà che tu faccia altro. Adesso quello che ti rimane da fare è mettere nel tuo carrello il Mini PC Stick NiPoGi che oggi su Amazon paghi solo 149,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.