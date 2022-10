Mini PC che sta in un palmo della mano: STRABILIANTE

Credevi non potesse esistere un computer più piccolo di uno smartphone? Beh ti devi ricredere, perché esiste e ora è in offerta su Amazon al 21% in meno. Metti nel tuo carrello il Mini PC CHUWI a soli 149 euro, anziché 189 euro.

Questo computer straordinariamente piccolo rappresenta la soluzione ideale quando non hai bisogno di prestazioni elevatissime e vuoi occupare poco spazio sulla tua scrivania. Ad esempio lo puoi collegare alla tua TV e gestire direttamente da lì i tuoi contenuti video. Grazie alla sua semplice interfaccia è molto versatile e lo puoi portare sempre con te.

Non farti scappare questa occasione incredibile. Dirigiti subito su Amazon e fai tuo il Mini PC CHUWI a soli 149 euro. Se lo desideri potrai anche pagare a rate con Cofidis al check-out.

Mini PC CHUWI: metti in tasca il tuo computer

Certamente ciò che rende questo Mini PC straordinario sono le dimensioni esigue. Infatti misura appena 61x61x43 mm e pesa solo 127 g. Potrai metterlo tranquillamente in una tasca o in una piccola borsa e portarlo ovunque, per averlo sempre con te. Nonostante le piccole dimensioni offre buone prestazioni, per venire incontro alle tue esigenze.

È dotato di un processore Intel j4125 Qaad-core con frequenza massima di 2,7 GHz. Una scheda grafica Intel UHD Graphics 600 e Windows 10 preinstallato. Possiede 6GB di RAM e 128GB di memoria. Ha 3 porte USB, una HDMI, un ingresso audio e uno slot per microSD. Insomma non è certo un missile, ma ti permetterà tranquillamente di vedere video in 4K, di navigare sul Web in modo veloce e gestire diversi programmi come Word o Excel.

A questo prezzo è un vero affare, difficile trovare di meglio. Per cui corri su Amazon e metti nel tuo carrello il Mini PC CHUWI a soli 149 euro, anziché 189 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.