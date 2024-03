Mini PC, prezzo scontatissimo su Amazon: lo paghi appena 179€

Nel vasto mare di opportunità tecnologiche su Amazon, questa offerta ha catturato immediatamente la nostra attenzione: il Mini PC Teclast N20 Pro, un dispositivo che si posiziona come una soluzione ottimale per chi cerca prestazioni elevate in uno spazio ridotto, oggi è proposto ad un prezzo semplicemente irresistibile.

Questo mini computer, grazie a un coupon sconto di 70€, è disponibile a soli 179€, un prezzo decisamente competitivo considerando le caratteristiche avanzate del prodotto.

L’N20Pro è alimentato dall’ultimo processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, capace di raggiungere velocità fino a 3,4 GHz, garantendo un netto miglioramento delle prestazioni rispetto ai modelli precedenti.

Il mini PC non solo è potente ma anche generoso in termini di spazio di archiviazione e memoria, con 16GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 512GB, espandibile fino a 1TB, per un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva, sia che si tratti di home office, navigazione web in 4K, giochi, fotoritocco o riproduzione di video multimediali.

Il design compatto, con le sue dimensioni ridotte e il peso di soli 410 g, lo rende ideale per postazioni di lavoro affollate o per chi è spesso in movimento, senza rinunciare alla potenza di un PC fisso.

Questo mini computer non si limita a offrire prestazioni di calcolo elevate; supporta anche la riproduzione di video in 4K UHD grazie alla grafica Intel UHD integrata, consentendo il collegamento di fino a tre display per una produttività e un intrattenimento ottimizzati.

Con prestazioni elevate, ampia connettività e un sistema di raffreddamento efficiente, questo mini PC si dimostra una soluzione ideale per l’ufficio e per l’uso domestico. Non farti scappare l’offerta e acquistalo oggi ad un prezzo ridicolmente basso!