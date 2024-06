Mini PC dalla POTENZA ESAGERATA a prezzo piccolo, solo 197€ su Amazon

Vuoi acquistare un computer che sia poco ingombrante ma che non sacrifichi le prestazione e che non costi troppo? Allora dai subito un’occhiata a questa offerta incredibile. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Mini PC Teclast N20 Pro a soli 197,99 euro, invece che 269,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina.

Come puoi notare ora c’è un ribasso del 16% sul prezzo originale, più un ulteriore sconto di 30 euro con il coupon, per un risparmio totale di ben 72 euro. Con questo piccolo computer potrai trasformare qualsiasi monitor in un PC. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC dalle grandi potenzialità a prezzo basso

Con il Mini PC Teclast N20 Pro puoi tranquillamente usare qualsiasi programma senza problemi. Non è pensato per il gaming ma offre delle ottime prestazioni. Monta un processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione che arriva fino a 3,4 GHz, con a supporto ben 16 GB di RAM.

Possiede un SSD da 512 GB che lo rende super veloce nell’accensione e nell’esecuzione dei programmi. Gode della scheda grafica Intel UHD per la riproduzione in 4K e puoi collegare fino a 3 monitor in contemporanea. Questo grazie a due ingressi HDMI e un ingresso Type-C. E poi grazie al supporto VESA che trovi incluso lo puoi agganciare dietro a uno schermo e nemmeno lo vedi.

Fai alla svelta perché difficilmente l’offerta durerà a lungo. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Mini PC Teclast N20 Pro a soli 197,99 euro, invece che 269,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.