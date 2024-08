Mini PC POTENTISSIMO, con Ryzen 7 e 16GB di RAM, in SCONTO di 109€

Se è da un po’ di tempo che stai valutando l’idea di acquistare un piccolo computer che ti permetta però di ottenere ottime performance, allora oggi l’hai trovato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo Mini PC con Ryzen 7 a soli 289,52 euro, invece che 399 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci anche il codice promozionale AM0212OFF al momento del pagamento.

Ebbene sì, grazie a un ribasso del 18% più un ulteriore sconto del 12% avrai un risparmio totale di oltre 109 euro. Soprattutto ti porti a casa un computer che puoi praticamente mettere dove vuoi e che regala una potenza esagerata. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC performante a prezzo sgretolato

Il rapporto qualità prezzo di questo Mini PC è davvero incredibile, difficilmente potrai trovare qualcosa di migliore. Possiede il potente processore AMD Ryzen 7 5700U con scheda grafica integrata AMD Radeon Vega 10. Gode di ben 16 GB di RAM che spingono sull’acceleratore e ti permetteranno di usare tantissimi programmi pesanti.

Possiede poi un SSD da 512 GB che ti permetterà di archiviare tutto quello che vuoi. Grazie alle sue due porte HDMI potrai collegare due monitor contemporaneamente. È dotato anche di 3 porte USB 3.0 per trasferimenti velocissimi, una porta USB Type-C, un ingresso per cavo LAN e uno per cuffie.

Si tratta davvero di un’offerta troppo allettante per durare ancora a lungo quindi sii rapido. Vai all’istante su Amazon e acquista il tuo Mini PC con Ryzen 7 a soli 289,52 euro, invece che 399 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di inserire il codice promozionale AM0212OFF al momento del pagamento. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.