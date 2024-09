Mini PC potentissimo grazie a 16GB di RAM e un SSD da 512GB (solo 199€)

La soluzione più economica ed efficiente quando hai poco spazio sulla scrivania è sicuramente un mini PC e oggi te lo puoi portare a casa a un prezzo davvero vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Blackview MP80 a soli 199,99 euro, anziché 228,99 euro.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con lo sconto del 13% è da prendere al volo. Con questo piccolo computer potrai fare di tutto e senza troppi sacrifici. Nonostante le sue dimensioni esigue possiede uno scomparto hardware di tutto rispetto che ti consentirà di lavorare con tutti i programmi che vuoi. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC eccezionale a un prezzo ridicolo

Non ci sono dubbi è ovviamente il prezzo a rendere questo mini PC uno dei migliori sul mercato, ma il costo non è l’unica cosa interessante. Monta il processore Intel Alder Lake N97 di 12ª generazione che arriva fino a 3,6 GHz, supportato da ben 16 GB di RAM LPDDR5 che offre prestazioni notevolmente migliorate rispetto al suo predecessore DDR4.

Possiede poi un SSD notevole da 512 GB che ti permetterà di archiviare tutto quello che vuoi in uno spazio praticamente inesauribile. Potrai collegare al piccolo computer fino a 3 display grazie alle 3 porte HDMI che ti consentiranno una risoluzione 4K UHD. È dotato inoltre di 3 porte USB 3.0 per trasferimenti veloci e per collegare periferiche come mouse, tastiera o controller di gioco. Ha due ingressi per cavo LAN e un ingresso audio per le cuffie.

Insomma una vera potenza che oggi puoi aggiudicarti a un prezzo decisamente vantaggioso. Non aspettare che l’offerta svanisca nel nulla. Vai subito su Amazon e acquista il tuo mini PC Blackview MP80 a soli 199,99 euro, anziché 228,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.