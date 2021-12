Mini PC per auto (OBDII) a 6€ su Amazon: BOMBA di fine anno

C'è ancora tempo per fare shopping a prezzo super su Amazon in occasione della fine dell'anno. Questo mini PC per auto – ad esempio – lo prendi a 6€ circa a appena e con spedizioni assolutamente gratis. Lo puoi usare su tutte le vetture (la stragrande maggioranza, ormai) munite di porta OBDII. Come fare per approfittarne? Semplicissimo: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “O6XF464H”.

Mini PC per auto a prezzo ridicolo su Amazon

Un sistema di diagnostica semplice da usare e pronto a farti appassionare. Già perché un prodotto come questo ti consente di controllare tantissimi parametri della macchina, anche eventuali errori. Il suo funzionamento è facilissimo: lo colleghi alla porta OBDII e poi – tramite Bluetooth – lo interfacci con il tuo smartphone Android.

A quel punto, basterà usare una delle tantissime applicazioni utili proprio da usare in abbinata a questi dispositivi (il venditore suggerisce di usare Torque, uno dei migliori software disponibili anche secondo la mia opinione). Dopo la rapida configurazione, ti si aprirà un mondo di possibilità.

Qualcuno sfrutta questi mini PC per auto addirittura come computer di bordo, utilizzandoli insieme – ad esempio – a un tablet fissato sulla plancia. Il potenziale è immenso: puoi arrivare anche tu a usarlo in questo modo oppure sfruttarlo solo come strumento di diagnostica, all'occorrenza.

A questo prezzo (solo 6€ circa appena), si tratta di un utile sfizio che puoi toglierti senza pensarci su due volte. Per approfittarne, direttamente su Amazon, devi solo metterlo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “O6XF464H”. Le spedizioni sono assolutamente gratis.