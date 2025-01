Mini PC Origimagic N2 Pro: potenza impressionante in offerta a soli 459€

Il Mini PC Origimagic N2 Pro , disponibile su Amazon a 459,00€ grazie a un coupon di 140€, è una soluzione potente e versatile per chi cerca prestazioni elevate in un formato compatto.

Equipaggiato con il processore AMD Ryzen 7 6800H, con frequenze fino a 4,7 GHz, questo mini PC è in grado di gestire carichi di lavoro intensivi, multitasking e applicazioni grafiche avanzate. La memoria 32GB DDR5 RAM e l’archiviazione 512GB PCIe3.0 SSD garantiscono velocità eccezionali e spazio sufficiente per file, giochi e programmi.

Ideale sia per il gaming che per l’utilizzo professionale, il supporto per Windows 11 Pro offre un’esperienza intuitiva e aggiornata. Le opzioni di connettività sono all’avanguardia, con Wi-Fi 6, che garantisce connessioni rapide e stabili, e Bluetooth per collegare dispositivi wireless.

La capacità di supportare doppi schermi 4K rende questo mini PC perfetto per il lavoro creativo, le presentazioni o un’esperienza di intrattenimento immersiva. Il design compatto e il peso ridotto lo rendono facile da collocare in qualsiasi ambiente, dalla scrivania all’home theater.

L’Origimagic N2 Pro è un Mini PC perfetto per professionisti e, in generale, per chiunque cerchi il massimo in termini di efficienza e versatilità.

Approfitta subito dell’offerta su Amazon: acquistalo subito per averlo ad un prezzo che non conosce rivali!