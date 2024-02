Mini PC NiPoGi in offerta: compatto, silenzioso e potentissimo

Il Mini PC NiPoGi AM16 è una potente soluzione per l’ufficio e la casa, dotato del processore AMD Ryzen 5 PRO che offre prestazioni elevate con 6 core e 12 thread, fino a 4,3 GHz. Questo processore è progettato per ambienti commerciali esigenti e offre maggiore sicurezza grazie all’embed Pluton security processor. Grazie al coupon da 57€ lo paghi solamente 359€: per riscattare l’offerta ti basta spuntare la casella sotto al prezzo del prodotto.

Con una configurazione di memoria RAM da 32GB (espandibile fino a 64GB) e un’unità SSD NVMe da 512GB, offre ampio spazio di archiviazione e un’elevata velocità di lettura e scrittura. Inoltre, offre la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione con un SSD SATA da 2.5″.

Il mini PC supporta la visualizzazione su tre schermi con risoluzione fino a 4K grazie alla scheda grafica AMD Radeon integrata. È dotato di connettività WiFi6 e Bluetooth 5.2 per una connessione stabile e veloce con dispositivi esterni.

Le dimensioni compatte e il supporto VESA consentono un’installazione facile e discreta sul retro del monitor o sulla scrivania. Il mini PC è dotato di diverse porte di connessione, tra cui HDMI, Type-C, LAN RJ45, USB 3.2 Gen2 e USB 2.0, per soddisfare diverse esigenze di connettività.

Il produttore offre un servizio di assistenza post-vendita disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e assistenza tecnica permanente per garantire la soddisfazione del cliente.

Attualmente in offerta su Amazon a 359€ grazie a un coupon sconto dal valore di 57€, il NiPoGi AM16 Mini PC rappresenta un’opzione conveniente e affidabile per chi cerca un mini PC performante per l’ufficio o l’uso domestico.

