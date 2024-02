Mini PC NiPoGi: IMPOSIBBILE trovare di meglio a questo prezzo

Se sei un appassionato di gaming o un professionista alla ricerca di potenza e versatilità, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta straordinaria del mini PC gaming NiPoGi AM02PRO, ora disponibile su Amazon con uno sconto incredibile di 100 euro. Questo dispositivo è una vera e propria potenza racchiusa in un design compatto e elegante, pronto a soddisfare tutte le tue esigenze di elaborazione, grafica e connettività. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 349,00 euro, anziché 359,00 euro.

Mini PC NiPoGi: le scorte a disposizione sono davvero poche

Al cuore di questo formidabile sistema si trova il processore AMD Ryzen 7 5700U, con i suoi 8 core fisici e 16 thread, che offre prestazioni multithread imbattibili. Grazie all’architettura Zen 2 a 7 nm, questo processore supera i suoi predecessori e i concorrenti Intel Core i7-1165G7, garantendo un’esperienza di gioco fluida e una potenza multitasking senza rivali.

La GPU Radeon RX Vega 8 integrata offre una resa visiva superiore alla grafica Intel Iris Xe, rendendo questo mini PC la scelta ideale per il rendering grafico, l’editing video e il gaming leggero. Con una frequenza di clock di 1900MHz, potrai goderti immagini nitide e dettagliate con una fluidità senza pari.

Per garantire la massima velocità e reattività, il NiPoGi AM02PRO è dotato di 16GB di memoria DDR4 a doppio canale e un’unità SSD M.2 NVMe PCIe3.0 da 512GB, espandibile fino a 2TB. Con velocità di trasferimento dati fino a 3200MHz, potrai eseguire multiple applicazioni senza compromessi e archiviare tutti i tuoi file multimediali senza preoccupazioni.

La connettività è un’altra caratteristica di spicco di questo mini PC NiPoGi. Le interfacce HDMI+DP supportano l’uscita a doppio schermo con risoluzione 4K UHD, offrendo esperienze visive sorprendenti e dettagliate per il lavoro d’ufficio e l’intrattenimento domestico. Inoltre, le quattro porte USB 3.0 e l’interfaccia USB-C garantiscono una connettività versatile e veloce per tutti i tuoi dispositivi.

In conclusione, il mini PC gaming NiPoGi AM02PRO è la scelta perfetta per chi cerca massima potenza e versatilità in un design compatto e elegante. Approfitta subito dell’offerta speciale su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 349,00 euro, prima che sia troppo tardi.

