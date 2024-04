Mini PC NiPoGi: il più venduto in MEGA sconto del 30%

Immagina di avere un potente PC desktop che ti offre prestazioni di fascia alta in un formato compatto e conveniente. Con il mini PC NiPoGi AK1 Plus, i sogni diventano realtà. Dotato del processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione, questo mini PC offre un aumento delle prestazioni del 30% rispetto ai modelli precedenti. Con una frequenza fino a 3,4 GHz e una configurazione 4C/4T, è in grado di gestire facilmente le tue attività quotidiane, che si tratti di intrattenimento visivo, streaming video o lavoro. Inoltre oggi, con un super sconto del 30% su Amazon, è il momento perfetto per farlo tuo al prezzo speciale di soli 189,55 euro, anziché 269,99 euro.

Mini PC NiPoGi: la potenza nel palmo della tua mano

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo mini PC NiPoGi è lo spazio di archiviazione generoso. Con SSD DDR4 da 16 GB e 512 GB, avrai ampio spazio per salvare tutti i tuoi file e migliorare la velocità di esecuzione delle applicazioni. Inoltre, il supporto per l’espansione dello storage ti consente di aggiungere SSD/HDD SATA da 2,5″ per ulteriori capacità di archiviazione personalizzate.

Se sei un appassionato di multimedia o hai esigenze lavorative che richiedono una riproduzione video impeccabile, il NiPoGi AK1 Plus non ti deluderà. Con supporto per la risoluzione 4K UHD e la possibilità di collegare due schermi contemporaneamente tramite le due porte HDMI, potrai goderti un’esperienza visiva straordinaria e aumentare la tua produttività con più spazio sul desktop.

Non solo questo mini PC NiPoGi offre prestazioni eccezionali, ma anche una connettività affidabile. Con WiFi 2.4G/5G stabile e Bluetooth 4.2, puoi navigare su Internet, guardare film in streaming e collegare dispositivi wireless senza interruzioni. Che tu sia a casa o in ufficio, avrai sempre una connessione veloce e stabile per svolgere le tue attività.

Quando acquisti il NiPoGi AK1 Plus, riceverai anche tutti gli accessori necessari per iniziare subito. Con il cavo HDMI, il supporto VESA e l’alimentatore inclusi nella confezione, sarai pronto a utilizzare il tuo nuovo mini PC in pochi minuti. Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 189,55 euro, prima che sia troppo tardi.