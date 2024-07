Mini PC NiPoGi AK1PLUS: OFFERTA a tempo LIMITATO (-20%)

Il mini PC NiPoGi AK1PLUS N97 rappresenta un’innovazione straordinaria nel mondo dei mini computer, offrendo prestazioni potenti e una connettività all’avanguardia in un formato compatto. Alimentato dal processore Intel Alder Lake N97 di 12a generazione, questo mini PC vanta un chip da 12 watt con 4 core e 4 thread, capace di raggiungere una velocità di clock fino a 3,6 GHz. Rispetto ai modelli precedenti, come i processori N95 e N100, l’N97 offre un incremento di prestazioni tra il 20% e il 40%, garantendo un avvio rapido e una gestione fluida delle applicazioni.

La connettività è uno dei punti di forza del NiPoGi AK1PLUS N97. Grazie all’integrazione del WiFi 6, che offre una velocità di trasmissione massima di 9,6 Gbps, quasi tre volte superiore rispetto al WiFi 5, e al Bluetooth 5.2, è possibile connettersi facilmente e in modo efficiente a una vasta gamma di dispositivi. Questo garantisce una connessione stabile e veloce, rendendo il mini PC un alleato ideale per il lavoro e il tempo libero.

La capacità di archiviazione del AK1PLUS N97 è notevole: con 16 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 512 GB, è possibile gestire grandi quantità di dati senza difficoltà. Inoltre, l’espandibilità è un’altra caratteristica vincente: è possibile aggiungere un SSD SATA da 2,5″ fino a 2 TB, permettendo di ampliare facilmente lo spazio di archiviazione secondo le proprie necessità. Il design modulare consente di rimuovere l’alloggiamento dell’unità per ridurre l’altezza complessiva del PC del 40%, rendendolo ancora più compatto.

Le dimensioni ridotte del AK1PLUS, pari a 5,04” x 5,04” x 2,05” e un peso di soli 0,84 libbre, lo rendono estremamente portatile e facile da installare. Grazie al supporto VESA incluso, può essere montato sul retro di un monitor, ottimizzando ulteriormente lo spazio sulla scrivania. La ventola integrata assicura una dissipazione del calore efficiente, mantenendo il sistema fresco anche durante l’uso intenso.

Dotato di una varietà di porte, tra cui 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 porta Gigabit Ethernet, 1 ingresso/uscita audio e 2 porte HDMI, il AK1PLUS soddisfa tutte le esigenze quotidiane di connettività. NiPoGi offre due anni di soddisfazione garantita, supporto tecnico a vita e servizio di manutenzione offline, assicurando un’esperienza d’uso senza preoccupazioni.

