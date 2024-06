Mini PC Minis Forum Venus in offerta: AMD Ryzen 9, Radeon 780M e Wi-Fi 6E

Il Minis Forum Venus UM790 Pro è un mini PC estremamente potente e versatile: prestazioni elevate in un formato compatto. Oggi è in offerta su Amazon a meno di 500€, grazie ad un imperdibile sconto sul suo normale prezzo di listino.

Equipaggiato con il processore AMD Ryzen 9 7940HS, che offre 8 core e 16 thread con una frequenza di boost fino a 5,2 GHz, questo dispositivo è in grado di gestire con facilità attività come il gaming, l’editing video e altre applicazioni impegnative. La GPU integrata AMD Radeon 780M aggiunge ulteriore potenza grafica, rendendolo adatto anche per i giochi e i lavori creativi.

Il design del UM790 Pro è semplice ma funzionale, con un corpo in metallo che migliora la dissipazione del calore e un sistema di raffreddamento avanzato chiamato “Cold Wave 2.0”, che utilizza un ventilatore e un dissipatore di calore integrati. Questo sistema garantisce che il dispositivo rimanga fresco anche durante carichi di lavoro intensi.

Per quanto riguarda la connettività, il UM790 Pro è ben equipaggiato con quattro porte USB 3.2, due porte USB4, due porte HDMI 2.1 e una porta Ethernet da 2.5G. Inoltre, supporta Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, assicurando connessioni di rete rapide e stabili.

Un equilibrio perfetto tra prestazioni e portabilità: non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un prezzo ultra-competitivo.