Mini PC in offerta su Amazon, potentissimo: Intel Core i9 e fino a 32GB di RAM

L’AD08 è un potente Mini PC dotato del processore Intel Core i9-11900H, una soluzione all’avanguardia per gli appassionati di tecnologia alla ricerca di elevate prestazioni in un formato compatto. Oggi è in offerta su Amazon a soli 479€, grazie a una doppia offerta che include un coupon sconto di 100€ (si riscatta semplicemente spuntando la casella sotto al prezzo del prodotto).

Il processore i9-11900H, con i suoi 24 MB di cache L3 e la capacità di gestire fino a 16 thread simultaneamente grazie all’Hyper-Threading, garantisce prestazioni eccezionali, superando del 50% quelle dell’i7. Questo mini PC è perfetto per chi cerca prestazioni elevate sia in ambito lavorativo che ludico, con la sua velocità di base di 2,5 GHz che può raggiungere picchi di 4,9 GHz.

Anche la GPU integrata e ottima e garantisce prestazioni adeguate con titoli come APEX, DOTA2, RUST, GTA5 e Baldur’s Gate.

Gli effetti luminosi RGB regolabili, uniti a un sistema di raffreddamento potenziato con doppia ventola, migliorano sia l’aspetto estetico che la funzionalità del dispositivo, garantendo una dissipazione del calore efficiente durante l’uso intensivo.

La connettività è un altro punto di forza dell’AD08 Mini PC, con supporto WiFi 6 per una copertura veloce e stabile, Bluetooth 5.2 per una trasmissione dati migliorata e una porta LAN da 2,5 Gbps per una connessione di rete ultra-veloce.

Infine, l’ampio spazio di archiviazione, con 16GB di RAM DDR4 (a doppio canale, espandibile fino a 64GB) e un SSD NVME da 512GB, , offre ampie possibilità di memorizzazione e accesso rapido ai dati, rendendo il mini PC una scelta eccellente per una vasta gamma di applicazioni, dal gaming all’editing video, al lavoro d’ufficio.

In altre parole, è una soluzione ideale per chi cerca un dispositivo compatto ma estremamente potente. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con un enorme risparmio!