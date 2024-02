Mini PC in offerta ad un PREZZACCIO su Amazon: con il coupon conviene

Il Teclast Mini PC N20 è una soluzione compatta e potente per l’ufficio e l’uso domestico, offrendo prestazioni elevate in un formato ridotto. Con le sue dimensioni di soli 11,7 cm (L) × 11,7 cm (W) × 4,1 cm (H) e il peso di 412 g, è incredibilmente sottile e leggero, perfetto per essere posizionato su una postazione di lavoro affollata o per viaggi di lavoro. La possibilità di montare il mini PC dietro il monitor grazie al supporto VESA ne aumenta ulteriormente la flessibilità di utilizzo.

Oggi può essere tuo ad un prezzo incredibilmente basso: grazie al coupon sconto di ben 30€, lo paghi solamente 157,70€. Davvero niente male!

Dotato del processore Intel Jasper Lake N5095 di 11a generazione, questo mini PC offre prestazioni elevate con un consumo energetico ridotto. Con 16 GB di RAM DDR4 e un SSD PCIe 3.0 NVMe da 512 GB, garantisce un avvio rapido dei programmi e una fluidità nell’uso quotidiano, perfetto per l’home office, la navigazione web 4K e l’intrattenimento video domestico.

La scheda grafica Intel UHD con 16 unità di esecuzione offre prestazioni grafiche potenti, supportando la riproduzione di video 4K. Inoltre, il mini PC supporta fino a tre display a risoluzione 4K@60Hz, offrendo una notevole flessibilità nella configurazione del setup di lavoro.

Per quanto riguarda le interfacce, il Teclast Mini PC N20 offre una vasta gamma di connessioni, tra cui 2x HDMI, 4x USB 3.2, 1x porta Type C completa, 1x uscita cuffie da 3,5mm e 1x porta Ethernet RJ45. La connettività Wi-Fi ac dual-band a 2,4 e 5 GHz e Bluetooth 5.0 completano le opzioni di connessione, consentendo una connettività senza fili affidabile e veloce.

Il raffreddamento efficiente assicura che il mini PC rimanga silenzioso e operativo anche in condizioni di carico elevato, grazie alla ventola silenziosa da 15W TDP e al case monoblocco in lega di alluminio. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a soli 157€!

