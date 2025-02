Mini PC in offerta a soli 199€: compatto ed efficiente per casa, ufficio e scuola

L’Aemagician V1 Mini PC è una soluzione compatta e versatile, ideale per attività quotidiane in ambito domestico, professionale e scolastico. Attualmente disponibile su Amazon Italia a 199,99€, con uno sconto del 17% e un ulteriore coupon di 100€ applicabile al momento dell’acquisto, rappresenta un’ottima opportunità per chi cerca un mini computer performante a un prezzo competitivo. Non ci vengono in mente molte altre soluzioni con un rapporto prestazioni-prezzo così formidabile. Proprio per questo, il consiglio è di fare in fretta: l’offerta potrebbe terminare in qualsiasi momento.

Questo mini PC è alimentato dal processore Intel Twin Lake-N N150, che offre una frequenza fino a 3,6 GHz. È dotato di 16 GB di memoria DDR4 e un SSD M.2 da 512 GB, garantendo velocità e spazio di archiviazione sufficienti per la maggior parte delle applicazioni quotidiane.

Nonostante le dimensioni ridotte, l’ACEMAGICIAN V1 offre una connettività completa, includendo porte HDMI e DisplayPort per supportare display 4K, una porta RJ45 per connessioni di rete cablate stabili e Wi-Fi 5 per una connettività wireless affidabile. Viene fornito con Windows 11 Pro preinstallato, offrendo un ambiente operativo moderno e sicuro.

Le dimensioni compatte lo rendono facilmente posizionabile in qualsiasi spazio di lavoro o studio, senza compromettere le prestazioni. È una scelta eccellente per chi necessita di un computer efficiente per navigazione web, elaborazione di documenti, streaming multimediale e altre attività quotidiane. Non perdere questa occasione: acquistalo subito a meno di 200€!