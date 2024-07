Mini PC Geekom A7: potenza inaudita - la nostra prova

Abbiamo passato diversi giorni in compagnia del Geekom A7, soluzione high-end di un brand che negli anni si è costruito una reputazione solida nel mercato dei Mini PC compatti. Tantissima la potenza in gioco: nella configurazione che abbiamo provato, l’A7 sfoggia una CPU AMD Ryzen 9 7940HS (TDP fino a 45W) affiancata dalla AMD Radeon 780M (iGPU, ma notevole) e ben 32GB di RAM DDR5. Spazio d’archiviazione? 1TB, garantito da un veloce PCIe Gen4 che durante la nostra prova ci ha offerto sempre tempi di caricamento fulminei.

Tutto questo racchiuso in un case ultra-compatto, di appena 112,4 x 112,4 x 37 millimetri. Così pochi che questo Mini PC lo si può perfino nascondere dietro al monitor, sfruttando l’attacco VESA incluso nella sua confezione. Davvero impressionante. Ma proprio per questo, l’interrogativo che meritava maggiore attenzione era il seguente: è davvero possibile inserire così tanta potenza in un Mini PC, senza pagarne un caro prezzo? Vi diamo immediatamente la risposta: sì, è possibilissimo. Il Geekom A7 ha superato ampiamente la prova, andando spesso ben oltre le nostre aspettative.

Attualmente il Geekom A7, nella stessa esatta configurazione che abbiamo provato noi, è disponibile su Amazon con consegna immediata al prezzo di 779€. Usando il codice “CG8N4VZ2” riceverai uno sconto extra del 5%.

Formato XS, potenza XXXL

Come si diceva, il Geekom A7 è un piccolo diavoletto. Le dimensioni sono, in larghezza e lunghezza, di poco superiori a quelle di un portafoglio: 112,4 x 112,4 x 37 millimetri. Nonostante ciò, la dotazione in termini di porte e opzioni per la connettività è decisamente notevole. Due USB-A nella parte frontale (entrambe 3.2, una con supporto power delivery), a fianco al pulsante di accensione con retroilluminazione e ad un comodissimo jack audio per collegare cuffie cablate senza necessità di dongle o docking station (che però sono ovviamente supportate).

Nel posteriore troviamo altre due USB-A (2.0 e 3.2, sempre con power delivery), due USB-C (di cui una USB 4 Gen3 Type-C), ingresso ethernet e due HDMI 2.0. Sul lato sinistro non manca nemmeno un utilissimo lettore di schede SD. La scocca inferiore può essere facilmente rimossa svitando quattro viti, ed accedendo in questo modo all’unità SSD e RAM, che possono entrambe venire espanse (rispettivamente fino a 2TB e 64GB). Inoltre, il modello che abbiamo provato noi include anche una scocca inferiore alternativa con attacco VESA, perfetta per chi desidera attaccarlo al monitor, oppure ad un supporto da parete. Completano questo breve quadro la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Nella nostra prova, il Geekom A7 non ci ha lasciato a terra in nessuno scenario, nemmeno quando abbiamo spinto al limite la sua potenza. Abbiamo aperto decine e decine di schede su browser diversi senza notare particolari rallentamenti, editato video in 4K e sì, perfino giocato ad alcuni giochi di ultimissima generazione – ma su questo punto ci arriviamo tra poco. Vale la pena di precisare che lo abbiamo usato per tutto il tempo collegato ad uno schermo 4K da 32 pollici. Ad ogni modo, è possibile collegarlo simultaneamente fino a 4 display in 4K e supporta pienamente anche la risoluzione 8K.

Come se la cava con il gaming?

Abbiamo dato in pasto al Geekom A7 una mezza dozzina di giochi diversi, spaziando tra AAA di ultima generazione, cult della generazione passata, indie e titoli multiplayer. Su questo fronte, il Mini PC può contare sull’AMD Radeon 780M, che non è una scheda grafica dedicata, ma una iGPU. Ciononostante, il Geekom A7 ha superato ampiamente le nostre aspettative, comportandosi bene anche con giochi AAA recenti di cui, almeno sulla carta, non dovrebbe rispecchiare i requisiti minimi. Ad esempio, siamo riusciti senza problemi a riprodurre Star Wars Jedi: Survivor (2023) a 1080p con le impostazioni grafiche settate su basse; alzando a medie sono emersi i primi compromessi in termini di fps, senza però mai risultare davvero fastidiosi. Storia diversa per la risoluzione 4K, che risulta fuori dalla portata di questa configurazione.

Curiosi di provare l’ultimo aggiornamento di Fallout 4 uscito poco dopo la serie TV, ci siamo quindi addentrati nella Wasteland, ottenendo anche in questo caso performance notevoli: il gioco ci ha automaticamente suggerito di mettere i dettagli grafici su Ultra, e così abbiamo fatto senza incorrere in rallentamenti o cali di frame-rate particolarmente fastidiosi. Bene anche l’horror online asimmetrico Dead by Daylight, dove siamo riusciti a fare numerose partite senza andare incontro a problemi, e anche la prova di Fortnite è andata più che bene.

E’ importante segnalare che, forte di CPU e RAM considerevoli, il Geekom A7 potrebbe tranquillamente spingersi ad un livello ancora più elevato, data la presenza di una porta USB 4 Gen3 Type-C con banda di 40Gbps che offre la possibilità di installare una GPU esterna.

Se avete dimestichezza con il mondo dei Mini PC, probabilmente non vi dobbiamo spiegare fin dove si è spinto questo segmento del mercato. Ma per tutti gli altri, permetteteci di rassicurarvi ancora una volta: l’A7 riesce perfettamente le sue dimensioni compatte con una potenza tanto esagerata, assicurando un’ottima gestione delle temperature e mantenendosi sempre adeguatamente silenzioso. Perfino con il gaming, il Mini PC ha sbuffato aria calda, spingendo il suo sistema di raffreddamento al massimo consentito dalle impostazioni di default (modificabili dal BIOS, ma lo raccomandiamo solo agli utenti esperti) solamente durante l’ottimizzazione dei file di gioco avvenuta al primo avvio di Star Wars Jedi: Survivor. Poi è tornato rapidamente ad una rumorosità nella norma.

Conclusioni

Per tutte queste ragioni, nella nostra prova il Geekom A7 si è laureato a pieni voti, posizionandosi ai vertici di questo sempre più interessante segmento del mercato. In definitiva, si tratta di un Mini PC estremamente completo, potente e affidabile, in grado di affrontare a testa alta anche le sfide più impegnative. Un Mini PC, in altre parole, che non vi farà davvero rimpiangere i tower desktop, offrendo prestazioni analoghe ma occupando una frazione del loro spazio. A meno che non abbiate un’avversità incurabile per i Mini PC, o che vi serva necessariamente una GPU dedicata per riprodurre in 4K i giochi più recenti, non possiamo fare a meno di raccomandarvi il Geekom A7 con assoluta determinazione.

Vi ricordiamo che lo trovate su Amazon in offerta a 779€ (invece di 899€), con la possibilità di ottenere un ulteriore sconto del 5% usando il codice “CG8N4VZ2”.