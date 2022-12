Mini PC da gaming: Beelink GTR6 è un piccolo mostro di potenza

Non chiamatelo Mini PC: le dimensioni sono quelle, ma il Beelink GTR6 è un vero concentrato di potenza che nulla ha da invidiare a PC fissi concepiti per il gaming. Un piccolo capolavoro di miniaturizzazione che consente a chiunque di dotarsi di un’ottima macchina per giocare e lavorare, posizionabile davvero ovunque, anche su scrivanie di piccole dimensioni.

Case e costruzione generale

Il case è robusto ed elegante con i suoi lati in metallo e una rete traspirante in tessuto sulla parte superiore che consente un flusso d’aria adeguato per il raffreddamento.

La rete è rimovibile e può essere cambiata con altre reti in differenti colorazioni, incluse nella confezione, un elemento che fa percepire questo Mini PC come un computer di alto livello e con un design inconfondibile.

Porte e connettività del Mini PC

Dal punto di vista della connettività il Beelink GTR6 è veramente eccezionale: sono presenti sul retro ben quattro porte HDMI 2.1 che supportano monitor fino a 8K a 60 Hz. Ci sono inoltre nella parte posteriore quattro porte USB e una porta LAN da 1 Gbps. Nella parte frontale invece trovano posto un’altra porta USB, una porta USB-C e il jack audio da 3,5mm per collegare delle cuffie o delle casse esterne. È presente inoltre connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Prestazioni Beelink GTR6

Le prestazioni complessive di questo GTR6 sono davvero molto buone grazie alla CPU AMD Ryzen 9 6900HX, 32 GB di memoria RAM DDR5 e una unità SSD KINGSTON SKC3000S512G da 512 GB. Nella produttività quotidiana, fatta di navigazione Web, social, utilizzo della suite Microsoft Office e anche di app di fotoritocco, questo GTR6 risulta assolutamente affidabile e fluido, ma è nel campo del gaming che il Beelink GTR6 si distingue maggiormente.

La Radeon 680M, pur essendo una GPU integrata consente a questo GTR6 di essere davvero incredibile come fluidità quando si eseguono giochi, anche di ultima generazione: abbiamo testato con successo il Beelink GTR6 con diversi titoli presenti su Steam (Counter Strike Global Offensive, I Am Fish, Lego Marvel Super Heroes 2, God Of War) e su Xbox PC Game Pass (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Aragami 2) senza riscontrare rallentamenti o problemi di alcun tipo.

La temperatura della superficie del case non è mai stata un problema durante le sessioni di gioco, abbiamo notato qualche surriscaldamento solo quando abbiamo posizionato una cassa audio sopra il GTR6. È bene ricordare infatti che l’aria fresca entra dall’alto, dove è presente la rete in tessuto, e quindi non è consigliabile posizionare alcun oggetto sopra l’unità. Anche posteriormente è necessario che ci sia spazio per far defluire il calore disperso.

L’unica vera nota negativa che abbiamo riscontrato è la rumorosità delle ventole che può raggiungere più di 50 db (misurazione che abbiamo fatto utilizzando l’app Noise Meter per Android) in condizioni di stress, mentre si attesta sui 28-30 db durante un utilizzo normale. Durante una sessione di lavoro la rumorosità può diventare veramente una seccatura e costituire un elemento di disturbo non di poco conto. Durante le sessioni di gaming invece la rumorosità è più tollerabile, coperta, almeno in parte, dai suoni dei giochi.

Conclusioni su Beelink GTR6

Il Beelink GTR6 ha dalla sua delle caratteristiche hardware davvero notevoli e la GPU AMD Radeon 680M è il suo punto forte del Beelink GTR6: è senza dubbio una postazione gaming casalinga ideale. La presenza di Windows 11 preinstallato è inoltre un plus per rendere subito pronto all’uso questo Mini PC di alta fascia.

La rumorosità della ventola è il suo principale tallone d’Achille insieme ad un prezzo che non è proprio da Mini PC: su Amazon attualmente si acquista a ben 1099€ (con un coupon sconto da 100€) anche se su diversi store cinesi è venduto a prezzi decisamente più bassi (intorno ai 700€ circa).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.