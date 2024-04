Mini PC da 16/512GB: con la DOPPIA offerta lo paghi meno di 160€

L’F10 è un ottimo Mini PC, altamente performante e versatile, ideale per svariati utilizzi che vanno dal home office all’intrattenimento domestico. Dotato del processore Intel 12th Gen Alder Lake-N95, il F10 offre un incremento di prestazioni del 20% rispetto al suo predecessore Celeron N5105.

Oggi è il protagonista di una doppia offerta di Amazon decisamente interessante. Grazie allo sconto del 20% e al coupon da 20€, lo paghi solamente 158,99€. L’offerta è a tempo limitato: rimane ancora pochissimo tempo.

Il Mini PC è equipaggiato con 16GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 SATA da 512GB, con possibilità di espansione fino a 2TB. Questo permette un’eccellente reattività e ampie capacità di archiviazione, che possono essere ulteriormente estese aggiungendo un HDD da 2,5″ fino a 2TB nel vano previsto.

Dal punto di vista della connettività e della visualizzazione, il F10 Mini PC non delude. Supporta l’output di visualizzazione UHD 4K su due schermi grazie a doppie porte HDMI, ottimale per configurazioni multi-monitor che possono migliorare l’efficienza del lavoro o arricchire l’esperienza di intrattenimento. Il supporto VESA incluso consente anche un’installazione facile dietro a monitor o TV, rendendo l’unità un’aggiunta discreta e funzionale in ogni ambiente.

Per quanto riguarda la connettività, il dispositivo offre opzioni complete con WiFi dual-band (2.4G + 5.0G), Bluetooth 4.2 per collegare dispositivi wireless, e una porta Gigabit Ethernet per una connessione internet veloce e stabile.

Insomma, l’F10 è un’opzione robusta e flessibile per chi cerca un mini computer capace di svolgere diverse funzioni con efficienza. A questo prezzo iper-scontato è assolutamente da prendere subito: non fartelo scappare!