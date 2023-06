Mini PC con Windows 11, AMD Ryzen5 e 16GB di RAM: super sconto del 51% su Amazon, affrettati

Il Mini PC NiPoGi AM06 PRO è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate, flessibilità e portabilità. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 51%, al prezzo di 339€ invece di 669€. Questo mini computer è alimentato dal potente processore AMD Ryzen 5 5500U, basato sull’architettura Zen 3. Con una frequenza da 2,1 GHz a 4,0 GHz e una cache L3 da 16 MB, questo processore a 6 core e 12 thread offre prestazioni grafiche potenti e un’esperienza d’uso fluida.

Il NiPoGi AM06 PRO è dotato di 16 GB di memoria DDR4 a doppio canale, espandibile fino a 64 GB, e di un SSD M.2 da 512 GB. Questo mini PC garantisce un rapido caricamento dei dati e offre la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione esterno tramite un SSD/HDD da 2,5″ fino a 2 TB. Con capacità di uscita a triplo display e supporto per risoluzione 4K, il mini PC consente di sfruttare al massimo la qualità dell’immagine.

Le porte HDMI, DP e tipo C offrono connettività versatile e sono alimentate dalla scheda grafica AMD Radeon 7 Core con una frequenza di 1800 MHz. Il NiPoGi AM06 PRO dispone di diverse interfacce, tra cui 2 porte RJ45 Gigabit Ethernet, 1 DP, 1 HDMI 2.0, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 ingresso/uscita audio e 1 interfaccia tipo C.

Grazie al design a doppia porta Gigabit Ethernet e al supporto Wi-Fi dual-band da 2,4+5 GHz e Bluetooth 4.2, il NiPoGi AM06 PRO offre una connessione di rete stabile, adatta per ogni sfida. La ventola ad alte prestazioni, il tubo di calore in rame puro e il design del condotto dell’aria ad ampia area garantiscono un’efficiente dissipazione del calore e un funzionamento silenzioso. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti scappare questa offerta di Amazon e acquistare un Mini-PC in grado di offrirti tanta potenza racchiusa in un design compatto e moderno.

