Mini PC con 16GB RAM, 512GB SSD in DOPPIO SCONTO Amazon

Il Mini PC NiPoGi AK1 Plus è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto doppio che lo rende un affare imperdibile. Al prezzo incredibilmente conveniente di soli 189 euro (anziché 329), puoi portare a casa questo mini PC con prestazioni eccezionali.

Ma attenzione, l’offerta è disponibile solo per un periodo limitato e richiede l’applicazione di un coupon sconto e di un codice promozionale durante l’acquisto, quindi agisci rapidamente prima che sia troppo tardi.

Mini PC in offerta: la scheda tecnica

Il NiPoGi AK1 Plus è alimentato dalla nuovissima CPU Intel Alder Lake-Ν95 di 12a generazione. Questo significa che le sue prestazioni sono aumentate del 30% rispetto ai modelli precedenti. Con una velocità di clock fino a 3,4 GHz, 4 core e 4 thread e un consumo energetico di soli 15 W, questo mini PC offre prestazioni di alto livello per una vasta gamma di compiti.

Generosa la capacità di archiviazione con 16 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 NVMe da 512 GB, avrai spazio più che sufficiente per salvare i tuoi file e far funzionare il sistema in modo fluido e veloce. Inoltre, il NiPoGi AK1 Plus supporta l’espansione dello spazio di archiviazione tramite SSD/HDD SATA da 2,5 pollici.

Se sei un appassionato di video e grafica, sarai felice di sapere che il NiPoGi AK1 Plus supporta la risoluzione 4K UHD. Con due porte HDMI, puoi collegare due schermi contemporaneamente, migliorando notevolmente la tua produttività. Guarda video 4K, lavora su progetti multimediali o dividi lo schermo per svolgere più attività in contemporanea. La grafica Intel UHD integrata garantisce un’elaborazione delle immagini veloce e una riproduzione video senza intoppi.

Il NiPoGi AK1 Plus offre una connessione wireless affidabile e stabile grazie al supporto per WiFi 2.4GhZ/5GhZ. Apri siti web in pochi secondi, guarda film senza buffering e scarica file senza problemi. Inoltre, puoi collegare una tastiera e un mouse wireless tramite Bluetooth 4.2 per un’esperienza senza cavi. Questo Mini PC offre versatilità e connettività ineguagliabili.

Nella confezione del NiPoGi AK1 Plus troverai tutto il necessario per iniziare. Questo include il Mini PC, un cavo HDMI, un supporto VESA per il montaggio, un alimentatore e un manuale utente.

Non perdere questa opportunità di acquistare un Mini PC potente, con un ampio spazio di archiviazione e grafica 4K UHD a un prezzo eccezionale. Applica il coupon sconto e il codice promozionale su Amazon ora e goditi un’esperienza informatica superiore con il NiPoGi AK1 Plus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.