Mini PC compatto e potente: il coupon di Amazon disintegra il prezzo

Il NiPoGi GK3 PLUS è un Mini PC di piccole dimensioni ma ricco di funzionalità, che offre una performance notevolmente potente grazie al suo processore Intel Alder Lake-N97 di 12a generazione, che raggiunge una velocità di fino a 3,60 GHz e ha una configurazione 4C/4T.

Questo formidabile PC ultra-compatto oggi può essere tuo ad un prezzo clamorosamente basso: grazie al coupon da 70€, lo paghi solamente 207,99€. Davvero niente male! Per riscattare l’offerta non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto. L’offerta è a tempo limitato: rimane davvero poco tempo.

In termini di memoria e storage, il NiPoGi GK3 PLUS è equipaggiato con 16 GB di memoria DDR4 a 3200 MHz, che accelera l’accesso ai file e alle applicazioni. Inoltre, il dispositivo include un SSD M.2 NVMe da 512 GB per una risposta rapida e ampio spazio di archiviazione.

Il supporto per WiFi 6 e Bluetooth 5.2 assicura connettività veloce e stabile, ideale per un’ampia gamma di applicazioni, da uffici leggeri a sistemi di sorveglianza digitale e centri multimediali.

Troviamo, quindi, una scheda grafica integrata Intel UHD, perfetta per la riproduzione di video in 4K e con pieno supporto alla possibilità di collegare fino a tre monitor esterni a 4K/60Hz.

Il design del NiPoGi GK3 PLUS è sia funzionale sia esteticamente piacevole, con un involucro compatto che può essere montato dietro un monitor grazie al supporto VESA, risparmiando spazio prezioso sulla scrivania.

Insomma, stiamo parlando di un’opzione semplicemente fantastica, progettata per offrire grandi prestazioni ad un prezzo sbalorditivamente competitivo. Non farti scappare l’offerta e acquistalo subito a soli 207,99€ — anche a rate, scegliendo Credit Line con Cofidis al momento del checkout!