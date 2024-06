Mini PC BOSGAME: la potenza nel palmo della tua mano (-8%)

L’innovativo mini PC BOSGAME rappresenta la soluzione ideale per chi cerca potenza e versatilità in un formato compatto. Dotato del processore AMD Ryzen 7 6800H, questo dispositivo offre prestazioni di alto livello grazie ai suoi 8 core e 16 thread, con una frequenza che varia da 3.2GHz fino a 4.7GHz. Con Windows 11 Pro preinstallato, garantisce un’esperienza d’uso fluida e affidabile, adatta sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto dell’8% a tempo limitato, è il momento ideale per acquistarlo al prezzo vantaggioso di 369,00 euro, anziché 399,00 euro.

Mini PC BOSGAME: difficile trovare di meglio a questo prezzo

La configurazione hardware del mini PC BOSGAME è impressionante: 16GB di RAM DDR5 espandibile e un SSD PCIe 4.0 NVMe da 512GB, anch’esso aggiornabile fino a 2TB. Questa combinazione permette non solo un’avvio rapido del sistema e delle applicazioni, ma anche un’ampia capacità di archiviazione per tutti i tuoi dati. L’accesso ai componenti interni è facilitato da un design che non richiede l’uso di utensili, consentendo aggiornamenti e manutenzioni rapide e semplici.

Una delle caratteristiche più accattivanti del mini PC BOSGAME è la sua capacità di supportare fino a tre display 4K simultaneamente, grazie ai due porte HDMI e una porta Type-C completamente funzionale. Questo permette di aumentare notevolmente la produttività, estendendo l’area di lavoro su più schermi. Inoltre, la grafica integrata AMD Radeon 680M con 12 core garantisce prestazioni eccellenti anche nei giochi più esigenti.

La connettività è un altro punto di forza di questo mini PC BOSGAME. Dispone di quattro porte USB3.2 Gen2 e una porta Type-C, offrendo velocità di trasferimento dati fino a 10Gbps. La presenza di WiFi 6 e Bluetooth 5.2 assicura connessioni wireless rapide e stabili, migliorando l’efficienza del lavoro e l’esperienza di utilizzo complessiva.

La gestione termica del mini PC BOSGAME è altrettanto eccezionale. Grazie a un sistema di raffreddamento intelligente con ventole e tubi di raffreddamento in rame, il dispositivo mantiene temperature ottimali anche sotto carico, senza generare rumore eccessivo. Questo permette un funzionamento silenzioso, ideale per qualsiasi ambiente di lavoro o domestico.

Per un tempo limitato, il mini PC BOSGAME è disponibile con uno sconto dell’8% su Amazon. Questo è il momento perfetto per acquistare un dispositivo che combina performance, espandibilità e design compatto. Approfitta subito di questa offerta e fallo tuo al prezzo speciale di soli 369,00 euro, prima che sia troppo tardi.