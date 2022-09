Mini PC Beelink: MENO 100€ con coupon, ROBA da MATTI

Se vuoi un PC che sia piccolo ma senza sacrificare le prestazioni al quale si possano cambiare le componenti hardware, allora hai bisogno di un Mini PC. Quello che oggi porto alla tua attenzione è in offerta su Amazon applicando il coupon di 100 euro. Sì, hai capito bene, se fai in fretta puoi mettere nel tuo carrello il Mini PC Beelink a soli 269 euro.

Monta il processore AMD Ryzen3 3200U, un SSD da 256GB e 8 GB di RAM. Inoltre ha già installato Windows 11 Pro. Tutto questo si traduce in prestazioni di alto livello. L’unica cosa che non avrai è l’ingombro di un case enorme, con ventole da tutte le parti e hardware giganti.

Se hai poco spazio sulla scrivania o se semplicemente preferisci non avere ingombri eccessivi, allora questo Mini PC fa al caso tuo. Per altro oggi è anche in offerta su Amazon a soli 269 euro, invece che 369 euro.

Mini PC Beelink: piccolo solo nelle dimensioni

Ciò che rende questo Mini PC un ottimo affare, oltre al prezzo che è decisamente vantaggioso, è la sua duttilità. Può essere usato per lavorare con programmi come Microsoft Office, vedere film in streaming o ascoltare musica da You Tube.

Anche se non offre prestazioni altissime per il gaming, può comunque far girare bene diversi giochi. Inoltre ha due slot per la RAM fino a 16GB ognuna e uno slot SSD per ampliare l’archiviazione. Come dicevamo ciò che rende ottimo questo prodotto è la possibilità di “armeggiare” al suo interno per modificare la parte hardware e avere prestazioni ancora migliori.

Ha due porte HDMI così potrai sfruttare un doppio monitor che unite alla scheda grafica Radeon Vega 3, ti garantirà la visione di video in 4K molto fluidi. Non farti scappare questa offerta e acquista subito il Mini PC Beelink a soli 269 euro. Potrai anche pagare in comode rate con Cofidis al check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.