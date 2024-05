Mini PC Beelink in offerta, risparmi oltre 100€: AMD Ryzen 9, 16GB di RAM e SSD da 500GB

Il Beelink SER6 è un potente Mini PC in offerta su Amazon ad un prezzo aggressivamente basso. Grazie allo sconto di oggi, lo paghi solamente 498€, con un risparmio di oltre 100€ sul suo normale prezzo di listino. Al momento del checkout potrai scegliere di spezzare l’importo in più pagamenti mensili, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Tanta potenza in un formato così compatto da poter essere agganciato dietro al monitor. Questo Mini PC della Beelink è una formidabile soluzione per potenziare la tua postazione home office. Perfetto non soltanto come PC secondario per la mobilità (si infila facilmente in qualsiasi borsa ed è leggerissimo), ma anche come PC desktop personale. Eh sì, perché la scheda tecnica è davvero impressionante: il cuore pulsante del dispositivo è il processore AMD Ryzen 9 6900HX, con una frequenza massima di 4.9GHz. A supporto troviamo 16GB di RAM (con possibilità di espansione), per un’esperienza multitasking estremamente solida e, quindi, un capiente SSD M.2 da 500GB (anche questo espandibile).

Il design è estremamente carismatico, con un corpo total black arricchito da un gioco di geometrie che, a nostro avviso, lo rende trai migliori sul mercato per un prodotto di questa categoria. Ma ovviamente dipende dai gusti personali.

Come da tradizione di questo marchio, il Beelink SER6 non delude nemmeno sul fronte della connettività. Supporta una connessione fino a tre monitor con risoluzione 4K, grazie ad un ampio arsenale di porte (HDMI2.1, DP1.4 e Type-C). Troviamo quindi il supporto agli standard Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.

Per tutti questi motivi, se stai cercando un PC desktop compatto in grado di offrire grandi prestazioni, noi ti suggeriamo di puntare proprio su questo modello. Rimane ancora pochissimo tempo per approfittare di questa offerta: non fartela scappare e acquistalo subito a soli 498€.