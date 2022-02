Mini PC assurdo con 8GB di RAM e Windows 10 Pro: a 141€ è un REGALO

Sta in una mano per quanto è piccolo. Questo mini PC lo infili in tasca e lo porti praticamente sempre con te: come avere l’ufficio nello zaino. Un prodotto perfetto per creare una postazione di lavoro (o intrattenimento) in poco spazio, ma anche per ridare vista a un vecchio monitor o TV.

Con 8GB di RAM, 128GB di spazio di archiviazione e la presenza del sistema operativo Windows 10 Pro hai tutte le prestazioni che ti servono per le attività di produttività quotidiane. Grazie alla promozione Amazon del momento, puoi fare un ottimo affare investendo una cifra ridicola: spunta il coupon in pagina e accaparratelo a 141€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un mini PC assurdo: minimo ingombro, massime prestazioni

Un prodotto come questo è studiato per essere incredibilmente smart e versatile. In un attimo lo colleghi a un monitor, aggiungi mouse e tastiera e sei pronto a lavorare con il sistema operativo Windows 10 Pro. Navighi su Internet, gestisci fogli e presentazioni, effettui videochiamate e riunioni e non solo.

Lo strumento perfetto per lo smart working o la didattica a distanza, ad esempio. Il processore Intel Atom x5-Z8350 ben si presta a permetterti di ottenere il massimo dalla tua postazione. Non mancano le principali forme di connessione wireless, come il WiFi e il Bluetooth e nemmeno quelle a cavo, naturalmente. Presenti 2 porta USB, di cui una super veloce di tipo USB 3.0. Ancora, a disposizione c’è uno slot per microSD, che ti permetterà di inserire una memoria esterna ed espandere lo spazio di archiviazione.

Insomma, un vero e proprio computer, ma che più piccolo, compatto e versatile non potrebbe essere. Questo mini PC, con 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, a questo prezzo è un autentico affare. Cogli l’ottima occasione Amazon del momento: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per averlo a 141€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.