Mini PC con AMD Ryzen 9, 32GB di RAM e SSD da 1TB in sconto di 129€

Stai pensando di acquistare un piccolo computer che sia potente, in modo da poter usare anche programmi pesanti, e che non costi un’esagerazione? Allora ho scovato l’offerta perfetta per te. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo Mini PC con AMD Ryzen 9 a soli 499,90 euro, invece che 629 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso sul prezzo originale del 6% più in ulteriore sconto di 90 euro con il coupon per un risparmio totale di 129 euro. Davvero una promozione da non lasciarsi scappare per nessun motivo al mondo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC con AMD Ryzen 9: potente ed economico

Con questo Mini PC potrai fare veramente qualsiasi cosa. Grazie al suo potentissimo processore AMD Ryzen 9 6900HX con 8 Core e 16 Thread, supportato da ben 32 GB di RAM, garantisce prestazioni straordinarie. Potrai farci girare anche qualche gioco grazie alla scheda grafica AMD Radeon 680.

Possibile un gigantesco SSD da ben 1 TB dove potrai archiviare tutto quello che vuoi senza fare sacrifici e velocizza notevolmente l’accensione e l’avviamento dei programmi. È dotata di due ingressi HDMI e un ingresso USB Type-C che ti permetterà di collegare fino a 3 monitor in contemporanea. E poi possiede porte USB 3.0 per trasferimenti veloci, ingresso LAN per Internet stabile e Jack con ingresso e uscita audio per collegarci casse o cuffie.

Insomma la soluzione perfetta senza dover spendere uno stipendio intero e avendo comunque un ottimo computer dalle grandi prestazioni. Quindi non aspettare che sia troppo tardi. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Mini PC con AMD Ryzen 9 a soli 499,90 euro, invece che 629 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.