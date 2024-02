Mini PC ACEMAGICIAN W11 Pro: SUPER sconto del 21% su Amazon

Il mercato dei mini PC sta vivendo una vera e propria rivoluzione grazie alla nuova proposta ACEMAGICIAN W11 Pro, un concentrato di potenza racchiuso in un corpo compatto e elegante. Questo dispositivo è la soluzione ideale per chi cerca prestazioni essenziali ma robuste, sia per l’ufficio che per l’intrattenimento domestico. Attualmente in super sconto del 21% su Amazon, è il momento perfetto per acquistalo al prezzo speciale di soli 165,00 euro, anziché 209,00 euro.

Mini PC ACEMAGICIAN W11 Pro: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Al cuore di questo gioiello tecnologico batte un processore Intel Celeron Jasper Lake N5105 di 11a generazione, con una frequenza da 2,0 a 2,9 GHz, 4 core e 4 thread, supportato da 4 MB di cache Intel Smart. Questo processore, con una litografia a 10nm, offre prestazioni superiori rispetto ai suoi predecessori, garantendo una fluidità eccezionale durante l’utilizzo di applicazioni come Microsoft Office, One Drive e anche durante l’editing fotografico.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il ACEMAGICIAN W11 Pro vanta anche 12 GB di memoria DDR4 e un’unità SSD da 256 GB, che assicurano un’esperienza di utilizzo veloce e reattiva. Inoltre, grazie allo slot per il disco rigido da 2,5 pollici, è possibile espandere lo spazio di archiviazione fino a 2 TB, offrendo così ampio spazio per documenti, foto, video e molto altro ancora.

Per garantire prestazioni ottimali e una durata nel tempo, questo mini PC è dotato di un sistema di raffreddamento avanzato, con una potente ventola che assicura una dissipazione del calore efficiente su tutta l’unità hardware. Inoltre, con l’opzione di montaggio dietro al monitor utilizzando la staffa VESA inclusa, è possibile creare un ambiente di lavoro ordinato e efficiente, ottimizzando gli spazi sulla scrivania.

Ma il vero punto di forza di questo mini PC è la sua versatilità. Grazie alla scheda grafica Intel Graphics 800 con supporto HD fino a 4K UHD, è possibile godere di un’esperienza cinematografica di altissima qualità sul proprio monitor o televisore. Inoltre, con la possibilità di gestire fino a tre display 4K@60Hz contemporaneamente, è possibile aumentare la produttività e la creatività, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’esperienza multimediale.

Infine, la connettività avanzata, con WiFi dual-band a 2,4 GHz e 5,0 GHz, Bluetooth 4.2 e porta di rete Gigabit, garantisce una connessione veloce e stabile in qualsiasi situazione. Il ACEMAGICIAN W11 Pro è pronto per affrontare qualsiasi compito, sia che si tratti di lavorare con server, sistemi di videosorveglianza, apparecchiature per ufficio, monitor, proiettori, TV e molto altro ancora.

In conclusione, il ACEMAGICIAN W11 Pro è il mini PC perfetto per chi cerca prestazioni affidabili in un corpo compatto. E con lo sconto del 21% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo al prezzo vantaggioso di soli 165,00 euro.

