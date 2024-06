Mini motosega a batteria completa di ACCESSORI: a meno di 60 euro su Amazon

Ti segnaliamo un vero affare su Amazon: una mini motosega a batteria, completa di tutti gli accessori necessari per il tuo giardinaggio, che puoi acquistare a soli 59,56 euro. Il minimo storico assoluto per questo prodotto, venduto solitamente ad un prezzo più alto.

Le caratteristiche della mini motosega a batteria in sconto

Questa mini motosega è leggera e potente, grazie al motore avanzato di nuova generazione che le permette di tagliare un ramo spesso 6 pollici in soli 10 secondi, operando in modo veloce, stabile e silenzioso. Il design ergonomico e il peso di soli 1.65 kg la rendono facile da maneggiare anche con una sola mano.

Con due batterie al litio da 21V e 4.0Ah che offrono circa 50 minuti di utilizzo continuo l’autonomia è impressionante e con la ricarica veloce sei sempre comunque pronto a partire.

La motosega è poi dotata di un pulsante di attivazione a due fasi per evitare avvii accidentali e una protezione di sicurezza regolabile per proteggerti dai detriti volanti. In dotazione avrai comunque anche degli occhiali protettivi e guanti professionali.

Il kit completo infatti include tutto ciò di cui hai bisogno: la mini motosega, due batterie, due catene da 6 pollici, un caricatore, occhiali protettivi, un paio di guanti, un kit di attrezzi, una bottiglia d’olio vuota e due guide barra da 6 pollici.

Sarai pronto ad affrontare ogni lavoro che lo richiede: vai su Amazon e aggiungila subito al tuo carrello per approfittare dell’offerta.