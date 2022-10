Mini lavatrice by Xiaomi a 59€: perfetta per RISPARMIARE un sacco

Non sottovalutare il potenziale della lavatrice portatile. Non solo fuori casa, puoi utilizzarla senza problemi anche a casa, quando magari hai bisogno di lavare pochi capi molto velocemente. Su Amazon ho scovato un modello parte dell’ecosistema Xiaomi, che è anche in sconto e puoi portare a casa a 59€ circa appena. Quando non serve, semplicemente la “schiacci” e non occupa spazio.

Un gadget che, in un momento in cui è necessario prestare molta attenzione ai consumi, può essere perfetto per risparmiare: potrai evitare di accendere “quella grande” per lavaggi veloci e di pochi capi. Il suo massimo assorbimento di 40W/h è decisamente trascurabile.

Approfitta adesso della promozione Amazon del momento: completa l’ordine al volo per averla a 59€ circa appena invece di 89€. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: la mini lavatrice portatile è utilissima

Dei calzini, una maglia, dell’intimo da lavare al volo. Il capo appena comprato da rinfrescare prima di indossarlo: tutte situazioni in cui ti ritrovi a dove accendere un elettrodomestico che solitamente consuma parecchio, solo per un ciclo veloce di lavaggio.

Con questo modello, non ci saranno problemi. Aggiungi acqua e capi, premi un pulsante – scegliendo quanto vuoi che duri il programma fra 5, 10 o 15 minuti – e lei farà il resto. Nel momento in cui occorre scaricare l’acqua, puoi farlo tramite l’apposito tubo di scarico integrato. Hai finito. Un consumo energetico ridicolo e il tuo capo è pulito.

Quando non occorre usarla, puoi letteralmente schiacciarla e conservarla. Non ingombra spazio ed è pronta per il prossimo utilizzo. Non perdere l’occasione di accaparrarti questo modello parte dell’ecosistema Xiaomi a piccolo pezzo da Amazon adesso: completa l’ordine al volo per avere la mini lavatrice portatile a 59€ circa appena invece di 89€. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.