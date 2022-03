Mini impianto fotovoltaico con ACCUMULO a 48€: prezzaccio assurdo

Questo mini impianto fotovoltaico con accumulo ha subito attirato la mia attenzione proprio perché così completo. Trovare il pannello solare e il regolatore di carica è abbastanza comune. Tuttavia, riuscire ad avere inclusa nel prezzo anche anche la batteria – che conserverà l'energia del sole catturata – è parecchio raro.

Con 48€ circa appena, puoi portare a casa tutto quello che serve per i tuoi progetti. Super semplice da installare e utilizzare, va bene tanto in campeggio quanto in camper, in giardino o in casa. Completa l'ordine al volo per avere l'intero kit a gran prezzo da eBay, spedizioni rapide e gratis, ma disponibilità super limitata.

Mini impianto fotovoltaico con accumulo: a questo prezzo è da avere

A casa, ricevi una confezione completa di pannello solare, batteria e regolatore di carica. Quest'ultimo è addirittura dotato di porta USB alla quale puoi collegare direttamente i tuoi dispositivi per alimentarli o ricaricarli. In dotazione, troverai:

Batteria ermetica AGM Prime 7Ah 12V per gruppi di continuità UPS per sistemi di allarme

Pannello Solare Fotovoltaico 10W 12V Carica Batteria Auto Camper Nautica + Ebook

Regolatore di Carica 5A 12V serie EU con uscita USB da 5V/1.2A

Non si tratta, è bene specificarlo, di un bundle in grado di alimentare oggetti particolarmente energivori. Per smartphone, powerbank, lampadine, torce e oggetti simili è invece perfetto.

Per portare a casa questo mini impianto fotovoltaico con accumulo a 48€ circa appena da eBay devi solo completare velocemente l'ordine. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità (complice il prezzo) è limitata.