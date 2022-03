Mini impianti fotovoltaici con pannello: su Amazon si parte da 9€

Sai che per iniziare a sperimentare l'utilizzo dell'energia del sole, che è totalmente gratis, costa pochissimo? Puoi partire da mini impianti fotovoltaici, che su Amazon costano addirittura meno di 10€. Ne ho selezionati tre base di gamma, dai un'occhiata.

Mini impianti fotovoltaici con pannello: ecco da quali partire

Il primo è costituito da un un piccolo pannello da 2W, con porta USB per collegare i tuoi dispositivi. Incredibilmente facile da usare: lo metti al sole e attacchi il tuo dispositivo. Con il codice sconto del momento, risparmi il 50% e lo prendi a 9€ circa appena. Mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “WYNO2GKH”. Spedizioni gratis.

Il secondo è più completo. C'è un pannello da 10W e un regolatore di carica da 10A con porta USB, ma anche possibilità di connessione di una batteria per l'accumulo. Porti tutto a casa a 29,99€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Il terzo è simile al secondo, ma con un pannello da 25W per prendere ancora più energia dal sole. Anche in questo caso c'è un regolatore di carica in omaggio. Lo porti a casa a 65€ circa appena con spedizioni rapide e gratis anche in questo caso.

Come vedi, basta pochissimo per iniziare a sperimentare, creando mini impianti fotovoltaici. Trovi tutto su Amazon a prezzo bassissimo.