Mini drone Potensic A22: con QUESTO COUPON lo prendi a meno di 27€ (Amazon)

Se ti stai avvicinando per la prima volta al mondo dei droni, oppure vuoi fare un regalo originale a tuo figlio, il mini drone Potensic A22 ha tutte le caratteristiche per definirsi un acquisto perfetto. Ordinalo ora a meno di 27 euro, applicando il coupon offerto da Amazon in queste ore.

Per applicare il coupon devi soltanto premere sul quadratino accanto alla voce “Applica coupon 10%”. Fatto questo, seleziona “Aggiungi al carrello” per vedere il prezzo scontato.

Mini drone A22: il drone per tutti (principianti e bambini)

Il mini drone A22 è dotato di chip LED ultra luminosi che cambiano illuminazione a seconda delle varie modalità di volo, per creare subito un’atmosfera da festa. Non ti preoccupare se è la prima volta che piloti un drone, grazie alla velocità regolabile sei sempre tu a scegliere quando procedere con calma o quando è il momento di volare alla massima velocità. Per un’esperienza d’uso ancora più confortevole, è sufficiente che premi un pulsante sul telecomando per far decollare e atterrare automaticamente il mini drone.

La semplicità d’uso è accompagnata anche dalla sicurezza. Le eliche del drone sono completamente chiuse, in modo da impedire ai bambini di graffiare i mobili e mantenere al sicuro le altre persone presenti in casa. Restando in tema di sicurezza, questo mini drone mantiene l’altitudine in automatico appena rilasci l’acceleratore, senza prendere traiettorie strane o, peggio ancora, pericolose.

Approfitta subito dell’offerta di queste ore disponibile su Amazon: applica il coupon e poi metti in carrello il mini drone A22 del marchio Potensic a soli 26,99 euro invece di 39,99 euro. È un articolo Prime, questo significa che non paghi nulla per le spese di spedizione e lo ricevi a casa in appena 24-48 ore dalla conferma dell’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.